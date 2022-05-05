Лукашенко сетует на неравенство в Союзном государстве России и Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал неравные условия для граждан и бизнеса главным камнем преткновения в Союзном государстве России и Беларуси, отметив, что спорит по некоторым вопросам с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы это откровенно обсуждаем. Потихоньку двигаемся в этом направлении. Коль мы строим союз, замахнулись на строительство Союзного государства, равные условия должны быть для людей, предприятий, компаний, бизнеса? Должны быть. Пока этого нет. Это главный камень преткновения. Это связано было с ценами на газ, на энергоресурсы, доступом на рынок Российской Федерации, вы помните. Конечно, мы очень жестко обсуждали эти проблемы", - сказал Лукашенко в интервью информационному агентству Associated Press в четверг в Минске. Его слова приводит госагентство БелТА.
Он отметил, что "у нас были причины для спора, и они не сняты до сих пор". "Мы об этом говорим. Я даже иногда привожу ему пример. Говорю: вот, посмотри, как американцы и европейцы поддерживают Украину и как они друг друга поддерживают, создавая равные условия для всех стран. Литва, Латвия - они уже надоели немцам и американцам, тем не менее они терпеливо поддерживают так, как договорились", - сказал Лукашенко.
Он также рассказал, как обсуждает с Путиным Украину. "Мы говорим об Украине, я ему откровенно говорю, как я это вижу. Но я вам должен искренне сказать, что я не наглею, по-народному говоря. Наглости здесь быть не должно. Что я поучать буду его? Он опытный политик, его не надо поучать", - сказал президент Беларуси.
По словам Лукашенко, у них с Путиным разный стиль поведения на политической арене, поскольку глава России сдержанный на публике человек, а для Лукашенко свойственна большая эмоциональность.
"Поэтому не удивляйтесь, что мы спорили. Но мы никогда по главному вопросу не имели расхождений. А главный вопрос - это оборона и безопасность наших государств", - подчеркнул Лукашенко.
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