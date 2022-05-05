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Дальнее зарубежье 05.05.2022 23:09

Три человека погибли, еще трое пострадали при нападении недалеко от Тель-Авива

Минимум три человека погибли при нападении в городе Эльад, расположенном к востоку от Тель-Авива, сообщают израильские СМИ.

По их данным, на прохожих напали двое мужчин, у одного из них был топор, у другого - пистолет.

Еще три человека получили ранения. Полиция начала расследование.

Местных жителей просят укрыться в безопасных местах.

Израильские СМИ отмечают, что в четверг в стране отмечается День независимости Израиля. На улицах городов в этот праздник обычно находится много народа.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, НАПАДЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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