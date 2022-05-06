Упоминания о Назарбаеве исключили из проекта новой Конституции Казахстана

В опубликованном в пятницу проекте поправок в Конституцию Казахстана, который будет вынесен на референдум 5 июня, исключили упоминания о первом президенте республики Нурсултане Назарбаеве.

Так, из статьи 42 исключено положение о праве первого президента Казахстана избираться на пост главы государства более двух раз подряд.

Из статьи 46 исключен пункт о том, что статус и полномочия первого президента Казахстана определяются Конституцией Республики и конституционным законом.

В статье 91 исчезло упоминание о Назарбаеве как основателе независимого Казахстана, первого президента Республики Казахстан - Елбасы (Лидер нации - ИФ-К) и о неизменности его статуса.

В целом в проект Конституции внесено 35 поправок, основная их часть направлена на окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. В новой редакции планируется закрепить равноудаленный статус президента от всех политических партий и движений, появится запрет для ближайших родственников главы государства занимать руководящие посты в квазигосударственном секторе.

Важный блок поправок затрагивает правозащитную сферу: создание Конституционного суда, закрепление статуса Уполномоченного по правам человека на конституционном уровне, запрет смертной казни.