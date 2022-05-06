Токаев объявил выговор послу в Египте, предложившему переименовать Казахстан и его столицу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговор послу в Каире за нарушение этики госслужащих, сообщила пресс-служба главы государства. "Президент Касым-Жомарт Токаев за несоблюдение требований п.9 Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан объявил выговор чрезвычайному и полномочному послу в Арабской Республике Египет Кайрату Каирбекулы Лама Шарифу", - говорится в сообщении. По данным казахстанских СМИ, дипломат предложил избавиться от спорных названий времен СССР и Российской империи, вернуть столице название Астана и переименовать Казахстан в Казахское Государство.

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