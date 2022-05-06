Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8048 RUR   0.0258 GBR   2.1342 TRY   0.1152

Цена на нефть

05.05 $/bbl +/- WTI 108.26 +0.45 Brent 110.90 +0.76

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 06.05.2022 09:45

Медицинский регулятор США рекомендовал ограничить применение вакцины Johnson & Johnson против коронавируса

Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) объявило, что ограничивает использование вакцины Johnson & Johnson (J&J) от COVID-19 для взрослых из-за риска развития синдрома свертывания крови.

Рекомендации были выпущены на основе расследования зарегистрированных случаев тромбозов после прививок J&J.

J&J - одна из вакцин против коронавирусной инфекции, используемых в Соединенных Штатах наряду с Moderna и Pfizer. Она требует введения только одной дозы, а Moderna и Pfizer - двух доз.

J&J была одобрена к применению в США в феврале 2021 года для взрослых, она может вводиться в случаях, когда Moderna и Pfizer недоступны, или если человек не заинтересован в ведении двух доз препаратов.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в декабре прошлого года рекомендовали американцам вакцины Pfizer и Moderna вместо J&J из-за случаев тромбоза с синдромом тромбоцитопении после ее введения, сообщают СМИ, комментируя рекомендации регулятора.

По данным CDC, около 18,7 млн американцев получили прививку от COVID-19 J&J. Вакцинами Мoderna привиты 217,5 млн, Pfizer - 340,6 млн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az