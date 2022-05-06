Медицинский регулятор США рекомендовал ограничить применение вакцины Johnson & Johnson против коронавируса

Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) объявило, что ограничивает использование вакцины Johnson & Johnson (J&J) от COVID-19 для взрослых из-за риска развития синдрома свертывания крови.
Рекомендации были выпущены на основе расследования зарегистрированных случаев тромбозов после прививок J&J.
J&J - одна из вакцин против коронавирусной инфекции, используемых в Соединенных Штатах наряду с Moderna и Pfizer. Она требует введения только одной дозы, а Moderna и Pfizer - двух доз.
J&J была одобрена к применению в США в феврале 2021 года для взрослых, она может вводиться в случаях, когда Moderna и Pfizer недоступны, или если человек не заинтересован в ведении двух доз препаратов.
Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в декабре прошлого года рекомендовали американцам вакцины Pfizer и Moderna вместо J&J из-за случаев тромбоза с синдромом тромбоцитопении после ее введения, сообщают СМИ, комментируя рекомендации регулятора.
По данным CDC, около 18,7 млн американцев получили прививку от COVID-19 J&J. Вакцинами Мoderna привиты 217,5 млн, Pfizer - 340,6 млн.
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