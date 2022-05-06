Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 516 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 516 млн 170 тыс. 922, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 247 тыс. 502 человека.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:
США - 81 млн 692 тыс. 541 и 996 тыс. 946.
Индия - 43 млн 94 тыс. 938 и 524 тыс. 2.
Бразилия - 30 млн 524 тыс. 183 и 664 тыс. 131.
Франция - 29 млн 40 тыс. 934 и 147 тыс. 535.
Германия - 25 млн 215 тыс. 210 и 136 тыс. 339.
Великобритания - 22 млн 280 тыс. 496 и 176 тыс. 626.
По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 804,7. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 60 человек, Индии - 373, Бразилии - 3 тыс. 83, Франции - 2 тыс. 235, Германии - 1 тыс. 620, Великобритании - 2 тыс. 568.
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