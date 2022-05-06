Пентагон отрицает передачу украинским военным координат российского крейсера Москва

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби не подтвердил информацию СМИ о том, что американская разведка передала украинским военным информацию с координатами российского крейсера "Москва", который был затем атакован.

"Украинцы располагают собственными разведывательными возможностями, позволяющими отслеживать и брать на прицел российские корабли, что они и сделали в этом случае", - цитирует заявление Кирби газета The New York Times.

Ранее СМИ сообщили, что США предоставили Украине некоторую информацию, которая якобы позволила Киеву нанести удар по российскому крейсеру "Москва".

По их данным, украинские военные получили от американцев разведывательную информацию о местонахождении крейсера. Между тем, в сообщении отмечается, что неизвестно, знали ли США о том, что Украина нанесет удар по кораблю. По словам источников, Вашингтон не участвовал в принятии этого решения.

Как отмечали СМИ, существуют четкие ограничения на информацию разведки, которую США передают Киеву.

Так, подчеркивалось, что Вашингтон до сих пор отказывался предоставлять Украине информацию о потенциальных целях внутри России.

Кроме того, США отвергают информацию о том, что предоставляли Украине разведданные о местонахождении конкретных российских военачальников.

"Мы не предоставляем разведданные о местонахождении высокопоставленных военачальников на поле боя и не участвуем в принятии решений о выборе целей ударов украинских вооруженных сил", - заявил журналистам в четверг Кирби.