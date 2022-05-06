Пентагон отрицает передачу украинским военным координат российского крейсера Москва

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби не подтвердил информацию СМИ о том, что американская разведка передала украинским военным информацию с координатами российского крейсера "Москва", который был затем атакован.
"Украинцы располагают собственными разведывательными возможностями, позволяющими отслеживать и брать на прицел российские корабли, что они и сделали в этом случае", - цитирует заявление Кирби газета The New York Times.
Ранее СМИ сообщили, что США предоставили Украине некоторую информацию, которая якобы позволила Киеву нанести удар по российскому крейсеру "Москва".
По их данным, украинские военные получили от американцев разведывательную информацию о местонахождении крейсера. Между тем, в сообщении отмечается, что неизвестно, знали ли США о том, что Украина нанесет удар по кораблю. По словам источников, Вашингтон не участвовал в принятии этого решения.
Как отмечали СМИ, существуют четкие ограничения на информацию разведки, которую США передают Киеву.
Так, подчеркивалось, что Вашингтон до сих пор отказывался предоставлять Украине информацию о потенциальных целях внутри России.
Кроме того, США отвергают информацию о том, что предоставляли Украине разведданные о местонахождении конкретных российских военачальников.
"Мы не предоставляем разведданные о местонахождении высокопоставленных военачальников на поле боя и не участвуем в принятии решений о выборе целей ударов украинских вооруженных сил", - заявил журналистам в четверг Кирби.
Азербайджан определил 2 пропускных пункта на границе с Арменией
Товарооборот Баку с Минском в 2021г удвоился – посол в Беларуси
Баку и Токио обсудили двустороннюю повестку, региональные процессы, Украину
Petrobras резко увеличила чистую прибыль в I кв. на фоне роста цен
ГНС и ABA создадут рабгруппу для обсуждения налоговых вопросов
ЕС предлагает освободить Венгрию, Словакию и Чехию от эмбарго на нефть из РФ до 2024 года
Глава ЖСК «Star-M» арестован по подозрению в мошенничестве на 3,2 млн манатов – Генпрокуратура
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 516 млн
Медицинский регулятор США рекомендовал ограничить применение вакцины Johnson & Johnson против коронавируса
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
AZAL начинает полеты из Нахчывана в Гянджу
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
По случаю своего 30-летия Банк Республика объявляет скидку 30% на проценты по микрокредитам!
В Yelo Bank состоялся проект «Women’s Sharing Circle»
«Nar» и Союз волонтёрских организаций Азербайджана подписали меморандум
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ