Промпроизводство в Германии в марте упало на 3,9%, намного хуже прогнозов

Объем промышленного производства в Германии в марте сократился на 3,9% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Аналитики ожидали более умеренного снижения показателя - на 1%, сообщает Trading Economics. В феврале объем промпроизводства в ФРГ, согласно пересмотренным данным, увеличился на 0,1%, а не на 0,2%, как сообщалось ранее.

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