Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8048 RUR   0.0258 GBR   2.1342 TRY   0.1152

Цена на нефть

05.05 $/bbl +/- WTI 108.26 +0.45 Brent 110.90 +0.76

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 06.05.2022 10:40

Промпроизводство в Германии в марте упало на 3,9%, намного хуже прогнозов

Объем промышленного производства в Германии в марте сократился на 3,9% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Аналитики ожидали более умеренного снижения показателя - на 1%, сообщает Trading Economics.

В феврале объем промпроизводства в ФРГ, согласно пересмотренным данным, увеличился на 0,1%, а не на 0,2%, как сообщалось ранее.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПРОМПРОИЗВОДСТВО

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az