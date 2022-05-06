Глава ЖСК «Star-M» арестован по подозрению в мошенничестве на 3,2 млн манатов – Генпрокуратура

Генпрокуратура Азербайджана сообщает об аресте главы ЖСК «Star-M» Магеррама Магеррамова по подозрению в мошенничестве.

Согласно версии следствия, учредитель и председатель ЖСК Магеррамов составив фальшивые договоры и финансовую отчетность, продал 17 квартир 36 лицам. Также он продал 7 нежилых площадей 14 лицам. Таким образом, Магеррамов незаконным путем присвоил 3 млн 166 тыс. манатов.

На основании собранных по делу доказательств в отношении Магеррамова возбуждено уголовное дело по статьям 178.3.2 (мошенничество с причинением значительного ущерба), 308.2 (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана, он заключен под стражу.

Генпрокуратура сообщает, что в настоящее время принимаются меры по проведению полного, тщательного и объективного расследования уголовного дела, выявлению противоправных действий других виновных лиц, а также возмещению материального ущерба, причиненного гражданам.

Х.Насирзаде