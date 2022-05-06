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ТЭК 06.05.2022 11:07

Орбан заявляет о необходимости пятилетней отсрочки для Венгрии на санкции ЕС в отношении российской нефти

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил в пятницу по радио, что Венгрия нуждается в пяти годах, в течение которых она не будет соблюдать возможное эмбарго ЕС на нефть РФ, передает агентство Bloomberg.

"Орбан сказал, что хочет отсрочку в пять лет - вместо срока в один год, который сейчас рассматривают - для Венгрии прежде, чем начать соблюдать запрет ЕС на российскую нефть", - сообщает агентство.

Он заявил, что отвергает нынешние предложения ЕС о запрете нефти РФ в союзе, и сравнил воплощение в жизнь такого шага с применением "ядерной бомбы" против венгерской экономики.

В то же время Орбан отметил, что его конечная цель - это не применить вето против готовящихся санкций ЕС, а вести конструктивное сотрудничество с остальной частью союза по вопросу санкций. Орбан продолжил, что отказ Венгрии от российской нефти потребует миллиарды долларов инвестиций и возобновление доступа Будапешта к его доле в $7,6 млрд в фонде восстановления экономики после пандемии COVID-19, блокированной ранее из-за опасений в возможности правонарушений.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ, НЕФТЬ


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