По случаю своего 30-летия Банк Республика объявляет скидку 30% на проценты по микрокредитам!

Банк Республика, отмечающий в этом году свое 30-летие, запустил кампанию по микро и агро-кредитам для предпринимателей
Так, в рамках кампании частные предприниматели смогут получить СКИДКУ 30% на проценты по микро и агро кредитам.
В рамках кампании, которая продлится до 17 июня2022 года, предприниматели, обратившиеся в банк, получат возможность оформить микро и агро-кредиты по следующим условиям:
· Процентная ставка – мин. 10%;
· Сумма - 50 000 манат;
· Срок - до 36 месяцев;
· Комиссия – 0%;
· Поручитель – не требуется;
· Льготный период - до 9 месяцев.
Кредиты предоставляются для деловых людей занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере торговли, сельского хозяйства, обслуживания, производства и строительства.
Другими преимуществами получения кредита в Банке Республика являются оперативное оформление кредита и отсутствие страхового взноса.
Клиенты могут заказать кредит онлайн на официальном сайте банка, а также с помощью сервиса Chat-Bot в WhatsApp, отправив слово «Kredit» на номер 051 4 144144.
Банк Республика создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлен крупнейший финансовый институт Германии - Sparkassen International Development Trust (член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe). Банк имеет один из наиболее высоких международных рейтингов в банковском секторе Азербайджана - рейтинг на уровне “В3” с прогнозом “Позитивный” от агентства Moody`s.
Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в фейсбук, instagram, linkedin или же или позвонив Call Center Банка по номеру 144.
Азербайджан определил 2 пропускных пункта на границе с Арменией
Товарооборот Баку с Минском в 2021г удвоился – посол в Беларуси
Баку и Токио обсудили двустороннюю повестку, региональные процессы, Украину
Добыча нефти с блока АЧГ в I квартале велась со 137 скважин – BP
Petrobras резко увеличила чистую прибыль в I кв. на фоне роста цен
ГНС и ABA создадут рабгруппу для обсуждения налоговых вопросов
Глава ЖСК «Star-M» арестован по подозрению в мошенничестве на 3,2 млн манатов – Генпрокуратура
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 516 млн
Медицинский регулятор США рекомендовал ограничить применение вакцины Johnson & Johnson против коронавируса
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
AZAL начинает полеты из Нахчывана в Гянджу
Токаев объявил выговор послу в Египте, предложившему переименовать Казахстан и его столицу
Пентагон отрицает передачу украинским военным координат российского крейсера Москва
Упоминания о Назарбаеве исключили из проекта новой Конституции Казахстана
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ