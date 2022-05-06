По случаю своего 30-летия Банк Республика объявляет скидку 30% на проценты по микрокредитам!

Банк Республика, отмечающий в этом году свое 30-летие, запустил кампанию по микро и агро-кредитам для предпринимателей

Так, в рамках кампании частные предприниматели смогут получить СКИДКУ 30% на проценты по микро и агро кредитам.

В рамках кампании, которая продлится до 17 июня2022 года, предприниматели, обратившиеся в банк, получат возможность оформить микро и агро-кредиты по следующим условиям:

· Процентная ставка – мин. 10%;

· Сумма - 50 000 манат;

· Срок - до 36 месяцев;

· Комиссия – 0%;

· Поручитель – ​​не требуется;

· Льготный период - до 9 месяцев.

Кредиты предоставляются для деловых людей занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере торговли, сельского хозяйства, обслуживания, производства и строительства.

Другими преимуществами получения кредита в Банке Республика являются оперативное оформление кредита и отсутствие страхового взноса.

Клиенты могут заказать кредит онлайн на официальном сайте банка, а также с помощью сервиса Chat-Bot в WhatsApp, отправив слово «Kredit» на номер 051 4 144144.

Банк Республика создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлен крупнейший финансовый институт Германии - Sparkassen International Development Trust (член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe). Банк имеет один из наиболее высоких международных рейтингов в банковском секторе Азербайджана - рейтинг на уровне “В3” с прогнозом “Позитивный” от агентства Moody`s.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в фейсбук, instagram, linkedin или же или позвонив Call Center Банка по номеру 144.