Азеришыг увеличил в 2021г чистую прибыль в 4,4 раза

Чистая прибыль ОАО «Азеришыг» в 2021 году составила 12,666 млн манатов, что в 4,4 раза выше показателя 2020 года.

Согласно опубликованной на сайте общества финансовой отчетности за 2021 год, доходы Азеришыг составили 1 млрд 325,006 млн манатов (рост на 9% - ИФ), себестоимость продаж - 1 млрд 162,279 млн манатов (рост на 9,7% по сравнению с показателем 2020 года).

Прибыль Азеришыг от операционной деятельности в 2021 году составила 29,249 млн манатов (рост на 27,5%), доналоговая прибыль – 18,845 млн манатов (рост в 2,1 раза).

Выплаты общества по налогу на прибыль в 2021 году составили 6,179 млн манатов (рост на 3,8%).

Активы Азеришыг в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличились на 9,2% - до 2 млрд 654,168 млн манатов. В том числе, долгосрочные активы общества равны 2 млрд 381,7 млн манатов (рост на 5,4%), краткосрочные – 272,468 млн манатов (рост на 59,8%).

Согласно отчетности, обязательства общества составляют 698,655 млн манатов (спад на 9,1%).

Капитал Азеришыг равен 1 млрд 955,512 млн манатов (рост на 17,7%). Уставный капитал общества на конец 2021 года составил 1 млрд 678,705 млн манатов (не изменился), накопленный убыток – 369,594 млн манатов (спад на 3,3%).

Как сообщалось, распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО «Бакыэлектрикшебеке» («Бакэлектросеть») было преобразовано в ОАО «Азеришыг» («Азерсвет»).

В функции ОАО «Азеришыг» входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Н.Аббасова