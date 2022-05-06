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АПК 06.05.2022 11:12

Азербайджан готов поддержать ряд инициатив FAO - Керимов

Официальный Баку готов присоединиться к инициативам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) и к эффективному сотрудничеству с организацией в рамках этих платформ, заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов.

«Азербайджан с большим желанием готов участвовать в таких инициативах FAO как с «Поля на стол», «Hand-in-Hand», Инициатива солидарности для здоровья и готов к эффективному сотрудничеству в рамках этих платформ», - сказал Керимов в пятницу в Баку на международной конференции «Взгляд в будущее: переход на цифровое сельское хозяйство».

Министр отметил, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству в рамках стратегии FAO.

«Сегодня Азербайджан является страной с быстроразвивающейся экономикой. Нашей основной целью является диверсификация экономики и развитие системы национальной продовольственной безопасности. Применение новшеств в мировой аграрной сфере и адаптация к новым вызовам неизбежна. Эти трансформации делают необходимым переход к цифровизации и инновациям»,- сказал министр.

Керимов отметил, что цифровые технологии оказывают большое влияние на экономику и формируют новый продовольственный рынок.

По его словам, для эффективного использования ограниченных ресурсов, есть необходимость цифровизации каждого отдельного сектора сельского хозяйства. «Азербайджан, в свою очередь, проводит процесс перехода к цифровому сельскому хозяйству. Эта политика соответствует целям FAO до 2030 года",- сказал министр.

Б.Рустамбеков

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Тэги: FAO, ИНИЦИАТИВЫ, ПОДДЕРЖКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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