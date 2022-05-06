ЕС предлагает освободить Венгрию, Словакию и Чехию от эмбарго на нефть из РФ до 2024 года

В Европейском союзе предлагают предоставить Венгрии, Словакии и Чехии возможность сохранить импорт российской нефти до 2024 года, передает агентство Bloomberg.

"ЕС предлагает освободить Венгрию и Словакию от запрета на закупку нефти (из РФ) до 2024 года", - пишет агентство.

По его данным, аналогичное исключение Брюссель предлагает ввести и для Чехии вплоть до июня 2024 года.