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Дальнее зарубежье 06.05.2022 17:01

Регулярное тестирование населения на COVID-19 может обойтись Китаю в 1,8% ВВП - Nomura

Решение Пекина о введении обязательного регулярного тестирования жителей ряда городов страны на COVID-19 может стоить Китаю 1,8% ВВП, свидетельствуют оценки Nomura Holdings Inc.

Тестирование 70% населения страны каждые два дня обойдется КНР в 8,4% всех бюджетных расходов, считает команда аналитиков Nomura, мнение которой приводит агентство Bloomberg. Прогноз экспертов основан на стоимости одного ПЦР-теста в 20 юаней (около $3).

Эти траты потребуют от китайских властей отодвинуть на второй план остальные расходы, например, на инфраструктуру, отмечают в Nomura. Кроме того, по словам аналитиков, следует учитывать и "издержки упущенных возможностей", учитывая, что людям придется терять время в очередях каждые два дня.

При этом позитивные последствия регулярного массового тестирования, по мнению экспертов, будут ограниченными, поскольку речь идет о высококонтагиозном штамме "омикрон".

Эксперты Goldman Sachs Group Inc., тем временем, полагают, что бюджетные расходы, связанные с массовым тестированием, будут меньше, а положительный эффект для экономики - более выраженным.

Если наиболее богатые города КНР, в которых живет порядка 30% населения страны, начнут регулярное массовое тестирование на COVID-19, совокупные расходы на эти цели во втором полугодии составят 0,2% ВВП Китая, считает группа аналитиков банка во главе с Хуэй Шанем.

"Оплата массового тестирования в крупных городах может стать серьезным экономическим стимулом, поскольку позволит сохранить производство и потребление", - отмечают в Goldman.

По данным банка, по крайней мере 11 крупных китайских городов, включая Пекин, уже начали регулярное тестирования населения на коронавирус.

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