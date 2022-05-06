По американским штатам Оклахома и Техас ударили мощные торнадо

Несколько мощных торнадо пронеслись по американским штатам Оклахома и Техас, нанесен серьезный материальный ущерб, сообщил в пятницу телеканал ABC.

"Торнадо пронеслись по некоторым районам Техаса и Оклахомы, причинив ущерб школе, ферме, другим постройкам", - передаёт ABC.

Кроме того, торнадо вызвали наводнения в некоторых районах Оклахомы и Арканзаса.

О пострадавших или случаях серьезных травм не сообщалось.

Более других пострадал город Семинол в штате Оклахома. По данным национальной метеорологической службы США, скорость ветра в Семиноле достигала 217 км в час. Значительная часть города вследствие удара стихии осталась без электричества.

Из-за природных особенностей южного региона США торнадо там не редкость. Так, на прошлой неделе в результате торнадо в Канзасе было повреждено более 1 тыс. построек, три человека погибли.