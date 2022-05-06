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Дальнее зарубежье 06.05.2022 17:33

По американским штатам Оклахома и Техас ударили мощные торнадо

Несколько мощных торнадо пронеслись по американским штатам Оклахома и Техас, нанесен серьезный материальный ущерб, сообщил в пятницу телеканал ABC.

"Торнадо пронеслись по некоторым районам Техаса и Оклахомы, причинив ущерб школе, ферме, другим постройкам", - передаёт ABC.

Кроме того, торнадо вызвали наводнения в некоторых районах Оклахомы и Арканзаса.

О пострадавших или случаях серьезных травм не сообщалось.

Более других пострадал город Семинол в штате Оклахома. По данным национальной метеорологической службы США, скорость ветра в Семиноле достигала 217 км в час. Значительная часть города вследствие удара стихии осталась без электричества.

Из-за природных особенностей южного региона США торнадо там не редкость. Так, на прошлой неделе в результате торнадо в Канзасе было повреждено более 1 тыс. построек, три человека погибли.

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Тэги: США, ТОРНАДО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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