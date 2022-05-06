Китай постановил правительственным ведомствам и госкорпорациям избавиться от иностранных ПК

Китай постановил центральным правительственным ведомствам и государственным корпорациям в течение двух лет заменить иностранные компьютеры на китайские ПК.
Как сообщили осведомленные источники агентства Bloomberg, сотрудникам государственных ведомств и корпораций заявили по возвращении с майских праздников, что они должны заменить компьютеры иностранного производства на ПК, работающие на программном обеспечении внутренней разработки.
В результате этой меры может быть заменено по крайней мере порядка 50 млн иностранных ПК только в центральных министерствах, добавили источники.
Действия китайского правительства являются частью долгосрочной стратегии по ослаблению зависимости страны от американских технологий в первую очередь. Ожидается, что первостепенно упадет спрос на наиболее популярные в стране компьютеры компаний HP Inc. и Dell Technologies Inc.
Кроме того, позже планируется расширить эту кампанию и на провинциальные правительства, отметили источники.
Среди наиболее влиятельных китайских производителей ПК и ПО, которые смогут занять значительную долю рынка после отказа от иностранных компьютеров, компания Lenovo Group Ltd., разработчики ПО Kingsoft Corp. и China National Software & Service Co., производители серверов Electronic Information Industry Co. и Dawning Information Industry Co.
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