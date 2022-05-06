Шольц 9 мая примет в Берлине Макрона

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 9 мая примет в Берлине президента Франции Эмманюэля Макрона, сообщила официальный представитель германского правительства Кристиане Хоффманн. Прием состоится на государственном уровне, он приурочен ко вступлению Макрона в должность президента Франции на очередной срок. Как ожидается, одной из тем их встречи станет ситуация вокруг Украины.

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