В Азербайджане 8-ой день подряд никто не умер от COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 8 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 607, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Ранее было зарегистрировано 11 случаев.
Восьмой день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 709 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 782 тыс. 846 человек (+ 7 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 52 человека.
За сутки медики провели 2 тыс. 556 тестов на коронавирус против 3 тыс. 903 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 829 тыс. 482 теста на COVID-19.
Х.Насирзаде
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