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Здравоохранение 06.05.2022 16:41

В Азербайджане 8-ой день подряд никто не умер от COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 8 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 607, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Ранее было зарегистрировано 11 случаев.

Восьмой день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 709 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 782 тыс. 846 человек (+ 7 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 52 человека.

За сутки медики провели 2 тыс. 556 тестов на коронавирус против 3 тыс. 903 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 829 тыс. 482 теста на COVID-19.

Х.Насирзаде

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ОПЕРШТАБ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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