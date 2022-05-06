Спецназ Азербайджана проводит специально-тактические учения

Войска специального назначения Азербайджана приступили к проведению специально-тактических учений, сообщает министерство обороны. «Учения поводятся согласно утвержденному плану боевой подготовки на 2022 год. В ходе учений отрабатываются навыки разведки на гористой и скалистой территориях, горная подготовка действий по смене позиций», - отмечается в сообщении. Минобороны Азербайджана отмечает, что основной целью проведения специально-тактических учений является повышение боевых навыков подразделений спецназначения. Б.Рустамбеков

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