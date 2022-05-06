ЗАО «AzerGold» отбирает подрядчика для горновзрывных работ и транспортировки руды, говорится в объявлении общества.
Отбор проводится методом открытого тендера.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», стоимость работ по тендеру оценивается выше $3 млн.
Госпошлина за участие в тендере – 1500 манатов.
Телефон для справок: +(99412) 505 02 02, контактное лицо – Айгюль Тагиева, email - tender@azergold.az.
Тендерные предложения компаний принимаются до 15:00 23 июня. Тендерная процедура состоится 24 июня в 15:00.
ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.
Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года "AzerGold" поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.
Н.Аббасова
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