ЗАО «AzerGold» отбирает подрядчика для горновзрывных работ и транспортировки руды, говорится в объявлении общества.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», стоимость работ по тендеру оценивается выше $3 млн.

Госпошлина за участие в тендере – 1500 манатов.

Телефон для справок: +(99412) 505 02 02, контактное лицо – Айгюль Тагиева, email - tender@azergold.az.

Тендерные предложения компаний принимаются до 15:00 23 июня. Тендерная процедура состоится 24 июня в 15:00.

ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года "AzerGold" поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.

Н.Аббасова