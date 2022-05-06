Военная доктрина Казахстана исключительно оборонительная

В вопросах защиты национальных интересов Казахстан полагается на дипломатию, но в условиях беспрецедентной геостратегической напряженности в мире повышение обороноспособности страны приобретает особое значение, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на торжественном собрании по случаю Дня защитника Отечества.
"Президент указал на то, что военная доктрина нашей страны исключительно оборонительная, и в вопросах защиты национальных интересов мы полагаемся на дипломатию. Токаев отметил, что наша внешняя политика имеет конструктивный, сбалансированный характер. Она нацелена на защиту национальных интересов, мы выстраиваем дружественные отношения со всеми государствами", - говорится в сообщении пресс-службы президента в пятницу.
"Но в условиях беспрецедентной геостратегической напряженности в мире повышение обороноспособности страны приобретает для нас особое значение", - продолжил Токаев, которого цитирует пресс-служба.
Президент отметил, что важным приоритетом для Казахстана выступает также наращивание международного сотрудничества в военно-технической сфере.
"Благодаря своей миротворческой деятельности казахстанская армия заслужила признание на международном уровне. В 90-е годы прошлого века мы впервые отправили миротворцев в Таджикистан. Казахстанские военные успешно проходили службу в рамках миссий ООН и ОБСЕ. Сегодня наш миротворческий контингент присутствует в Ливане и Западной Сахаре", - подчеркнул глава государства.
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