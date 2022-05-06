Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7904 RUR   0.0261 GBR   2.1021 TRY   0.1143

Цена на нефть

05.05 $/bbl +/- WTI 108.26 +0.45 Brent 110.90 +0.76

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 06.05.2022 23:31

Правительство Белоруссии ввело временный запрет на вывоз бумаги для чеков и факсов

Временный запрет на вывоз отдельных видов бумаги вводится в Белоруссии постановлением Совмина республики от 5 мая 2022 г. N274, сообщается на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии в пятницу.

"Запрет распространяется на вывоз бумаги с термочувствительным покрытием в ролях для производства чековой ленты, рулонов для факсов; самокопировальной (термолента)", - говорится в сообщении.

Устанавливается запрет на вывоз указанных товаров вне зависимости от страны происхождения за пределы Белоруссии в государства-члены ЕАЭС; помещенных под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта за пределы таможенной территории ЕАЭС в Белоруссии в государства, не являющиеся государствами-членами ЕАЭС; а также помещенных под таможенные процедуры в Белоруссии до вступления в силу указанного постановления и фактический вывоз которых за пределы страны осуществляется после вступления его в силу.

Под действие запрета не подпадают товары, которые вывозятся в государства-члены ЕАЭС, а также в государства, не являющиеся государствами-членами ЕАЭС для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства Белоруссии, а также в качестве припасов; перемещаются в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС; помещаются под таможенные процедуры в государстве-члене ЕАЭС, отличном от Республики Беларусь, перемещаются транзитом через территорию Белоруссии; перемещаются в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС и заканчивающихся в государстве-члене ЕАЭС.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение трех месяцев.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на экспертов сообщал о возможном дефиците отдельных видов бумаги, включая бумагу для производства чековых лент, в России и других странах ЕАЭС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az