Правительство Белоруссии ввело временный запрет на вывоз бумаги для чеков и факсов

Временный запрет на вывоз отдельных видов бумаги вводится в Белоруссии постановлением Совмина республики от 5 мая 2022 г. N274, сообщается на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии в пятницу.
"Запрет распространяется на вывоз бумаги с термочувствительным покрытием в ролях для производства чековой ленты, рулонов для факсов; самокопировальной (термолента)", - говорится в сообщении.
Устанавливается запрет на вывоз указанных товаров вне зависимости от страны происхождения за пределы Белоруссии в государства-члены ЕАЭС; помещенных под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта за пределы таможенной территории ЕАЭС в Белоруссии в государства, не являющиеся государствами-членами ЕАЭС; а также помещенных под таможенные процедуры в Белоруссии до вступления в силу указанного постановления и фактический вывоз которых за пределы страны осуществляется после вступления его в силу.
Под действие запрета не подпадают товары, которые вывозятся в государства-члены ЕАЭС, а также в государства, не являющиеся государствами-членами ЕАЭС для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства Белоруссии, а также в качестве припасов; перемещаются в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС; помещаются под таможенные процедуры в государстве-члене ЕАЭС, отличном от Республики Беларусь, перемещаются транзитом через территорию Белоруссии; перемещаются в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС и заканчивающихся в государстве-члене ЕАЭС.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение трех месяцев.
Ранее ряд СМИ со ссылкой на экспертов сообщал о возможном дефиците отдельных видов бумаги, включая бумагу для производства чековых лент, в России и других странах ЕАЭС.
Гостиница в центре Гаваны пострадала от мощного взрыва, есть жертвы
Баку и Анкара обсудили возможности сотрудничества в сфере торговли и технологий
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит на подготовку ТЭО восстановления мелиоративно-водохозяйственного комплекса Агдамского района свыше 6,8 млн манатов
PetroChina не стремится получить энергоресурсы из РФ по сниженной цене
Минпромторг разрешил параллельный импорт газовых турбин General Electric
Shell приостановит работу российских АЗС и завода ГСМ в рамках продажи
Число жертв взрыва в гаванской гостинице выросло до 8
Вылетевший из Минска в Москву самолет "Аэрофлота" развернулся спустя 10 минут
Выполнявший рейс из Баку в Нахчыван самолет AZAL вернулся в аэропорт вылета
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
AZAL начинает полеты из Нахчывана в Гянджу
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
По случаю своего 30-летия Банк Республика объявляет скидку 30% на проценты по микрокредитам!
В Yelo Bank состоялся проект «Women’s Sharing Circle»
«Nar» и Союз волонтёрских организаций Азербайджана подписали меморандум
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ