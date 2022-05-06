Правительство Белоруссии ввело временный запрет на вывоз бумаги для чеков и факсов

Временный запрет на вывоз отдельных видов бумаги вводится в Белоруссии постановлением Совмина республики от 5 мая 2022 г. N274, сообщается на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии в пятницу.

"Запрет распространяется на вывоз бумаги с термочувствительным покрытием в ролях для производства чековой ленты, рулонов для факсов; самокопировальной (термолента)", - говорится в сообщении.

Устанавливается запрет на вывоз указанных товаров вне зависимости от страны происхождения за пределы Белоруссии в государства-члены ЕАЭС; помещенных под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта за пределы таможенной территории ЕАЭС в Белоруссии в государства, не являющиеся государствами-членами ЕАЭС; а также помещенных под таможенные процедуры в Белоруссии до вступления в силу указанного постановления и фактический вывоз которых за пределы страны осуществляется после вступления его в силу.

Под действие запрета не подпадают товары, которые вывозятся в государства-члены ЕАЭС, а также в государства, не являющиеся государствами-членами ЕАЭС для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства Белоруссии, а также в качестве припасов; перемещаются в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС; помещаются под таможенные процедуры в государстве-члене ЕАЭС, отличном от Республики Беларусь, перемещаются транзитом через территорию Белоруссии; перемещаются в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС и заканчивающихся в государстве-члене ЕАЭС.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение трех месяцев.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на экспертов сообщал о возможном дефиците отдельных видов бумаги, включая бумагу для производства чековых лент, в России и других странах ЕАЭС.