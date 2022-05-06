Налоговая служба увеличила в январе-апреле сбор налогов и пошлин на 55% - Джаббаров

Поступления в госбюджет Азербайджана в январе-апреле 2022 года по линии Государственной налоговой службы (ГНС) увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 55,2% - до 5 млрд 35,4 млн манатов, сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

«В январе-апреле 2022 году налоговые сборы в Азербайджане составили 5 млрд 35,4 млн манатов, что на 55,2% больше, чем в январе-апреле 2021 года. Прогноз по сборам выполнен на 150,5%», - написал Джаббаров на своей странице в Facebook.

Он отметил, что налоговые поступления в госбюджет по линии ненефтяного сектора увеличились на 49,7% - до 3 млрд 430,2 млн манатов. Прогноз выполнен на 133,5%.

Б.Рустамбеков