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СНГ 06.05.2022 17:21

Украина ведет с международными партнерами переговоры о предоставлении $11 млрд, из них получено около $5 млрд

Украина ведет переговоры с международными партнерами о выделении государственному бюджету страны около $11 млрд, из них получено около $5 млрд, сообщил глава Министерства финансов Сергей Марченко.

"Мы ведем переговоры о сумме около $11 млрд, из них получили в бюджет уже $5 млрд", - сказал он на брифинге во Львовском медиацентре в пятницу.

По его словам, ключевыми партнерами Украины остаются США, Канада, Великобритания, а также ЕС.

"Ожидаем в ближайшее время получение других сумм. Рассчитываем на дальнейшую поддержку наших международных партнеров", - отметил министр.

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Тэги: УКРАИНА, ЗАИМСТВОВАНИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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