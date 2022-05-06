Украина ведет с международными партнерами переговоры о предоставлении $11 млрд, из них получено около $5 млрд

Украина ведет переговоры с международными партнерами о выделении государственному бюджету страны около $11 млрд, из них получено около $5 млрд, сообщил глава Министерства финансов Сергей Марченко.

"Мы ведем переговоры о сумме около $11 млрд, из них получили в бюджет уже $5 млрд", - сказал он на брифинге во Львовском медиацентре в пятницу.

По его словам, ключевыми партнерами Украины остаются США, Канада, Великобритания, а также ЕС.

"Ожидаем в ближайшее время получение других сумм. Рассчитываем на дальнейшую поддержку наших международных партнеров", - отметил министр.