Украина ведет с международными партнерами переговоры о предоставлении $11 млрд, из них получено около $5 млрд

Украина ведет переговоры с международными партнерами о выделении государственному бюджету страны около $11 млрд, из них получено около $5 млрд, сообщил глава Министерства финансов Сергей Марченко.
"Мы ведем переговоры о сумме около $11 млрд, из них получили в бюджет уже $5 млрд", - сказал он на брифинге во Львовском медиацентре в пятницу.
По его словам, ключевыми партнерами Украины остаются США, Канада, Великобритания, а также ЕС.
"Ожидаем в ближайшее время получение других сумм. Рассчитываем на дальнейшую поддержку наших международных партнеров", - отметил министр.
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит на подготовку ТЭО восстановления мелиоративно-водохозяйственного комплекса Агдамского района свыше 6,8 млн манатов
Азеришыг направит свыше 2 млн манатов на работы по внешнему энергоснабжению села Туг и комплекса в Зангилане
Дубайский лизингодатель списал $538 млн за оставшиеся в РФ самолеты
Shell продаст сеть АЗС в РФ, завод смазочных материалов
Налоговая служба увеличила в январе-апреле сбор налогов и пошлин на 55% - Джаббаров
В Азербайджане 8-ой день подряд никто не умер от COVID-19
ATU направит около 30 тыс. манатов на ремонтные и проектные работы
Бакинский протезно-ортопедический реабилитационный центр направит 363,5 тыс. манатов на закупку опорно-двигательных средств
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
AZAL начинает полеты из Нахчывана в Гянджу
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
По случаю своего 30-летия Банк Республика объявляет скидку 30% на проценты по микрокредитам!
В Yelo Bank состоялся проект «Women’s Sharing Circle»
«Nar» и Союз волонтёрских организаций Азербайджана подписали меморандум
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ