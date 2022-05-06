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Дальнее зарубежье 06.05.2022 20:01

Французский эксперт не верит в скорое окончание пандемии коронавируса

Председатель научного совета при правительстве Франции Жан-Франсуа Дельфресси считает, что, несмотря на продолжающееся три недели снижение в стране случаев заражения COVID-19, это еще не даёт оснований надеяться на окончание пандемии.

"Пандемия не закончилась", - приводит в пятницу газета Le Figaro предупреждение главы научного совета, который в улучшении эпидемиологической обстановки видит лишь завершение пятой "волны" коронавирусной инфекции.

Он призвал французов продолжать проявлять бдительность.

Ученые не имеют убедительного ответа на вопрос, достигнут ли во Франции коллективный иммунитет после обширного распространения среди населения заражений штаммом "омикрон" и не исключают новой "волны".

"Очевидно, что новые варианты (вируса) вытеснят нынешний вариант. Вариант этого вируса вернется к нам осенью", - утверждает Дельфресси.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, КОРОНАВИРУС, ЭКСПЕРТ


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