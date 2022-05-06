Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7904 RUR   0.0261 GBR   2.1021 TRY   0.1143

Цена на нефть

05.05 $/bbl +/- WTI 108.26 +0.45 Brent 110.90 +0.76

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 06.05.2022 17:26

Шмыгаль анонсировал выплату второго транша макрофина ЕС в мае, допустил открытия новой программы еще в июне

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что второй транш макрофинансовой помощи Европейского Союза Украине в сумме 600 млн евро будет предоставлен в мае, а также допустил открытие следующей программы макрофина в июне.

"Европейский Союз, Европейская Комиссия была одна из первых институций, которая мгновенно отреагировала и предоставила Украине макрофинансовую помощь. Сейчас мы говорим о предоставлении второго транша буквально уже в мае, и, возможно открытия нового транша поддержки Украины еще в июне", - сказал Шмыгаль на брифинге по результатам рабочего визита в Польшу.

Как сообщалось, 2 мая высокопоставленный чиновник Европейской комиссии сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что второй транш макрофинансовой помощи ЕС Украине в сумме EUR600 млн будет выплачен "очень скоро" в мае.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ЕС, ФИНПОМОЩЬ


Похожие новости


ЕС выделяет 200 млн евро на помощь населению Украины - глава ЕК Города и регионы ЕС помогут в восстановлении своих побратимов в Украине ЕС приостанавливает действие ввозных пошлин для Украины Президент Евросовета Мишель приехал в Киев Украина намерена уже в июне получить статус кандидата в ЕС - Ермак ЕС направит еще 50 млн евро на гуманитарные цели для Украины и Молдовы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az