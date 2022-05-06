Шмыгаль анонсировал выплату второго транша макрофина ЕС в мае, допустил открытия новой программы еще в июне

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что второй транш макрофинансовой помощи Европейского Союза Украине в сумме 600 млн евро будет предоставлен в мае, а также допустил открытие следующей программы макрофина в июне.

"Европейский Союз, Европейская Комиссия была одна из первых институций, которая мгновенно отреагировала и предоставила Украине макрофинансовую помощь. Сейчас мы говорим о предоставлении второго транша буквально уже в мае, и, возможно открытия нового транша поддержки Украины еще в июне", - сказал Шмыгаль на брифинге по результатам рабочего визита в Польшу.

Как сообщалось, 2 мая высокопоставленный чиновник Европейской комиссии сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что второй транш макрофинансовой помощи ЕС Украине в сумме EUR600 млн будет выплачен "очень скоро" в мае.