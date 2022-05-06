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СНГ 06.05.2022 20:39

Лидеры G7 8 мая обсудят возможность дополнительных санкций против РФ

Лидеры стран "группы семи" в воскресенье в ходе видеоконференции планируют обсудить возможные новые санкции в отношении России, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

"Онлайн-встреча даст странам возможность координировать, потенциально доработать любые меры", - пишет агентство.

Ранее западные СМИ сообщали, что в этой видеовстрече примет участие и президент Украины Владимир Зеленский.

На этой неделе президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон всегда открыт к введению новых санкций против России и будет обсуждать это с партнерами по G7.

"Мы всегда открыты к введению дополнительных санкций", - сказал Байден в Белом доме.

Беседа G7 состоится на фоне подготовки в ЕС шестого пакета антироссийских санкций. Сообщалось, что постпреды стран ЕС пока не могут прийти к консенсусу по новым мерам, в частности, по введению запрета на импорт российской нефти.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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