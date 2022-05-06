Дубайский лизингодатель списал $538 млн за оставшиеся в РФ самолеты

Аэрокосмический холдинг Dubai Aerospace Enterprise (DAE) списал $538 млн за самолеты, оставшиеся в России после введения против нее западных санкций.

"Мы проактивно решили проблему потери контроля над нашими самолетами, арендованными российскими авиакомпаниями, путем списания чистых инвестиций. Мы подали иски на сумму $1 млрд по некоторым страховым полисам и ожидаем подачи дополнительных исков о взыскании причитающихся нам сумм", - говорится в сообщении DAE со ссылкой на CEO компании Фироза Тарапора.

Количество "застрявших" в РФ самолетов в сообщении не уточняется, какие перевозчики их арендуют - тоже. В 2019 году DAE подписало соглашение на поставку трех Boeing 777 российской грузовой авиакомпании AirBridgeCargo (входит в группу "Волга-Днепр").