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Карабах 06.05.2022 17:44

Азеришыг направит свыше 2 млн манатов на работы по внешнему энергоснабжению села Туг и комплекса в Зангилане

ОАО «Азеришыг» направит свыше 2 манатов на работы по внешнему энергоснабжению села Туг Ходжавендского района и комплекса, который будет построен в Зангиланском районе Азербайджана.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ЗАО «Intergras» подписан контракт на проведение указанных работ.

Сумма контракта – 2 млн 10 тыс. 605,07 манатов.

Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО "Бакыэлектрикшебеке" ("Бакэлектросеть") было преобразовано в ОАО "Азеришыг" ("Азерсвет").

В функции Азеришыг входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: АЗЕРИШЫГ, ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ, КОНТРАКТ


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