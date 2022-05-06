Страны Балтии подтверждают поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины - глава МИД Эстонии

Страны Балтии поддерживают Украину в восстановлении суверенитета и территориальной целостности, заявила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс (Eva-Maria Liimets) в пятницу в Киеве после встреч глав МИД стран Балтии с первыми лицами государства.
"Для Эстонии и всего западного мира важно помочь Украине восстановить свой суверенитет и территориальную целостность. Поэтому Эстония продолжит оказывать Украине всемерную поддержку, в том числе оказание экстренной помощи, что позволит украинцам справиться с ущербом (...) и начать восстановление страны", - сказала министр, слова которой приводятся пресс-службой МИД Эстонии.
Лийметс отметила, что президент Украины Владимир Зеленский призвал найти так называемые целевые объекты или муниципалитеты для помощи. По ее словам, Эстония откликнулась на просьбу Житомирской области сосредоточиться на оказании гуманитарной помощи региону в восстановлении.
Она подчеркнула, что восстановление Украины и проводимые реформы "приблизят Украину к членству в Европейском Союзе и НАТО" "Как член НАТО Эстония решительно поддерживает политику открытых дверей альянса", - сказала глава МИД.
В рамках визита министры иностранных дел стран Балтии встретились с Зеленским, председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, вице-премьер-министром Ольгой Стефанишинной и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Гостиница в центре Гаваны пострадала от мощного взрыва, есть жертвы
Баку и Анкара обсудили возможности сотрудничества в сфере торговли и технологий
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит на подготовку ТЭО восстановления мелиоративно-водохозяйственного комплекса Агдамского района свыше 6,8 млн манатов
PetroChina не стремится получить энергоресурсы из РФ по сниженной цене
Минпромторг разрешил параллельный импорт газовых турбин General Electric
Shell приостановит работу российских АЗС и завода ГСМ в рамках продажи
Вылетевший из Минска в Москву самолет "Аэрофлота" развернулся спустя 10 минут
Выполнявший рейс из Баку в Нахчыван самолет AZAL вернулся в аэропорт вылета
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
AZAL начинает полеты из Нахчывана в Гянджу
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
По случаю своего 30-летия Банк Республика объявляет скидку 30% на проценты по микрокредитам!
В Yelo Bank состоялся проект «Women’s Sharing Circle»
«Nar» и Союз волонтёрских организаций Азербайджана подписали меморандум
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ