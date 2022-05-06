Страны Балтии подтверждают поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины - глава МИД Эстонии

Страны Балтии поддерживают Украину в восстановлении суверенитета и территориальной целостности, заявила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс (Eva-Maria Liimets) в пятницу в Киеве после встреч глав МИД стран Балтии с первыми лицами государства.

"Для Эстонии и всего западного мира важно помочь Украине восстановить свой суверенитет и территориальную целостность. Поэтому Эстония продолжит оказывать Украине всемерную поддержку, в том числе оказание экстренной помощи, что позволит украинцам справиться с ущербом (...) и начать восстановление страны", - сказала министр, слова которой приводятся пресс-службой МИД Эстонии.

Лийметс отметила, что президент Украины Владимир Зеленский призвал найти так называемые целевые объекты или муниципалитеты для помощи. По ее словам, Эстония откликнулась на просьбу Житомирской области сосредоточиться на оказании гуманитарной помощи региону в восстановлении.

Она подчеркнула, что восстановление Украины и проводимые реформы "приблизят Украину к членству в Европейском Союзе и НАТО" "Как член НАТО Эстония решительно поддерживает политику открытых дверей альянса", - сказала глава МИД.

В рамках визита министры иностранных дел стран Балтии встретились с Зеленским, председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, вице-премьер-министром Ольгой Стефанишинной и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.