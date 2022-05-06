Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил при посещении Херсона, что РФ навсегда останется в этом городе, и сообщил о проектах и планах на будущее.
"Хочу еще раз сказать - Россия здесь навсегда. В этом не должно быть никаких сомнений. Никакого возврата в прошлое не будет", - сказал Турчак в пятницу по итогам встречи с главой администрации Херсонской области Владимиром Сальдо. Слова секретаря Генсовета цитирует пресс-служба партии.
Также Турчак сообщил, что в преддверии 9 мая реализуется большой проект "Подарок ветерану". "Все ветераны Великой Отечественной войны и лица, приравненные к этой категории, получат подарки. И получат денежные выплаты от президента РФ", - сказал политик.
По его словам "Единая Россия" откроет в Херсоне гуманитарный центр, который поможет выстроить логистику по доставке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости. "Обсудили приоритетные задачи на летний период, это касается и народного хозяйства, и подготовки к осенне-зимнему периоду, и выстраивания логистики по отгрузке зерна и сельхозпродукции, чем всегда славилась Херсонская область. Будем помогать, как помогаем "ДНР и ЛНР". В ближайшее время сюда приедут волонтеры "Единой России", - заявил Турчак.
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