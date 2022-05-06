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Туризм 06.05.2022 19:51

Выполнявший рейс из Баку в Нахчыван самолет AZAL вернулся в аэропорт вылета

Экипаж самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), следовавший из Баку в Нахчыван, по причине шторма в аэропорту Нахчывана принял решение вернуться в аэропорт вылета, сообщили в пятницу в пресс-службе национального авиаперевозчика.

В AZAL добавили, что воздушное судно успешно приземлилось в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 18:42.

"Пассажиры указанного рейса вылетят в Нахчыван после улучшения погодных условий", - уточнили в авиакомпании.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, AZAL, НАХЧЫВАН, ПОГОДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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