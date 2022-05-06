Выполнявший рейс из Баку в Нахчыван самолет AZAL вернулся в аэропорт вылета

Экипаж самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), следовавший из Баку в Нахчыван, по причине шторма в аэропорту Нахчывана принял решение вернуться в аэропорт вылета, сообщили в пятницу в пресс-службе национального авиаперевозчика.

В AZAL добавили, что воздушное судно успешно приземлилось в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 18:42.

"Пассажиры указанного рейса вылетят в Нахчыван после улучшения погодных условий", - уточнили в авиакомпании.