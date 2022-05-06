Вылетевший из Минска в Москву самолет "Аэрофлота" развернулся спустя 10 минут

Самолет рейса авиакомпании "Аэрофлот" SU1843, вылетевший из Минска в Москву в пятницу в 17.15, спустя 10 минут после взлета развернулся и вернулся в минский аэропорт. Об этом свидетельствуют данные ресурса Flightradar. Национальный аэропорт Минск пока не прокомментировал произошедшее.

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