Баку и Анкара обсудили возможности сотрудничества в сфере торговли и технологий

Посол Азербайджана в Анкаре Рашад Мамедов встретился с вице-президентом Турции Фуатом Октаем.
"Мамедов и Октай обсудили действующее сотрудничество и новые возможности в экономической, торговой, технологической и других сферах", - говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства Азербайджана в Турции в Twitter.
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