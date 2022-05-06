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Внешняя политика 06.05.2022 21:20

Баку и Анкара обсудили возможности сотрудничества в сфере торговли и технологий

Посол Азербайджана в Анкаре Рашад Мамедов встретился с вице-президентом Турции Фуатом Октаем.

"Мамедов и Октай обсудили действующее сотрудничество и новые возможности в экономической, торговой, технологической и других сферах", - говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства Азербайджана в Турции в Twitter.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПОСОЛ, ТУРЦИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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