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Дальнее зарубежье 06.05.2022 21:28

Посла РФ вызвали в МИД Эстонии за критику главы министерства

МИД Эстонии вызвал в пятницу посла России Владимира Липаева, чтобы выразить неудовольствие заявлением посольства РФ в социальных сетях с критикой министра иностранных дел балтийской республики Эвы-Марии Лийметс, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Заявление российского посольства плохо сформулировано и является оскорбительной пропагандой. В заявлении и в посте в социальных сетях были представлены не относящиеся друг к другу темы и не было адекватной аргументации, что говорит о желании совершить нападки на министра иностранных дел Эстонии", - цитирует пресс-служба МИД слова вице-канцлера Мярта Вольмера, проводившего встречу.

Волмер заявил, что согласно недавно опубликованному Глобальному индексу свободы прессы Эстония находится в авангарде свободы СМИ, занимает четвертое место в рейтинге. По его словам, страны, находящиеся в конце списка, могли бы многому научиться у Эстонии, например, как обеспечить свободу прессы и демократическое развитие в стране.

В четверг посольство РФ в Таллине выступило с заявлением, в котором подвергло критике ситуацию со свободой слова в Эстонии. В заявлении говорилось, что в связи с событиями на Украине с февраля текущего года в Эстонии введен запрет на трансляцию более 20 российских телеканалов и заблокированы около семи сайтов.

"На это откликнулась министр иностранных дел г-жа Эва-Мария Лийметс, которая поспешила заявить, что "Эстония взяла на себя ведущую роль в защите свободы медиа в мире". Не забыв обвинить Россию в "сокрытии и искажении правды при освещении событий на Украине", отмечает посольство.

Также в заявлении посольства были отмечены факты ограничения свободы слова в Эстонии. "По абсурдному "подозрению в преступлении против мира и нарушении международных санкций" сфабриковано уголовное дело в отношении главного редактора эстонского русскоязычного издания "Спутник Медиа" Елены Черышевой. В результате этих актов политической цензуры более 400 тысяч жителей Эстонии (около 1/3 населения) были лишены доступа к объективной и правдивой информации о происходящих в мире событиях", - говорилось в заявлении российского посольства.

В заявлении также говорится, что в связи с принятым в среду решением властей Эстонии выслать из страны "в интересах безопасности Эстонии" активиста "Бессмертного полка" Алексея Есакова, посольство отмечает, что "его вина, судя по всему, заключалась лишь в том, что он, будучи гражданином Российской Федерации, имел убеждения, отличающиеся от агрессивно навязываемой официальной точки зрения, и осмеливался отстаивать их".

"Возникает вопрос, каким образом эти и многие другие факты соотносятся с той амбициозной ролью в деле защиты свободы медиа, которую приписала Эстонии г-жа Э.-М.Лийметс", - подчеркнули в посольстве.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, РОССИЯ, МИД, КРИТИКА


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