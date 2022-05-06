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ТЭК 06.05.2022 21:46

Минпромторг разрешил параллельный импорт газовых турбин General Electric

Минпромторг включил в перечень товаров для параллельного импорта газовые турбины производства General Electric, следует из приказа ведомства, опубликованного в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Приказ содержит подробный перечень конкретных товаров и товарных групп, в отношении которых может применяться практика параллельного импорта, позволяющая ввозить в страну без разрешения правообладателя товар, продажа которого началась в других странах мира. Перечень составлен в соответствии с кодами по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. Вместе с тем, в нем указаны и конкретные иностранные бренды, продукция и материалы для которых могут параллельно импортироваться в РФ.

Согласно документу, разрешен ввоз товаром по коду 8411, который обозначает двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины.

Механизм параллельного импорта начинает работу с даты регистрации приказа Минюстом РФ - 6 мая 2022 года, пояснял Минпромторг в своем Telegram-канале.

Как сообщалось, американская General Electric объявляла о приостановке деятельности в России, но обещала поддерживать существующие энергоуслуги. Энергооборудование GE установлено, в частности, на Шатурский ГРЭС "Юнипро", на Тайшетском алюминиевом заводе. Российская "Интер РАО", как сообщалось, планировала наладить в России производство газовых турбин большой мощности по лицензии GE на базе совместного предприятия с американским концерном - "Российские газовые турбины".

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Тэги: РОССИЯ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, ТУРБИНЫ, ИМПОРТ


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