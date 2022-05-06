Число жертв взрыва в гаванской гостинице выросло до 8

Взрыв в гостинице "Саратога" в центре Гаваны привел к гибели как минимум восьми человек, сообщает в пятницу агентство ЭФЭ со ссылкой на власти Кубы.

Кроме того, около 30 человек госпитализированы, а 13 считаются пропавшими без вести. Ранее поступали данные о четырех погибших, 19 пострадавших и 13 пропавших без вести.

Власти подтвердили, что причиной взрыва, вероятно, стала утечка газа.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва сильно пострадали несколько этажей постройки, обрушилась часть ее фасада.

В свою очередь, западные СМИ отмечают, что в момент происшествия в гостинице велись ремонтные работы.