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Происшествия 06.05.2022 23:40

Число жертв взрыва в гаванской гостинице выросло до 8

Взрыв в гостинице "Саратога" в центре Гаваны привел к гибели как минимум восьми человек, сообщает в пятницу агентство ЭФЭ со ссылкой на власти Кубы.

Кроме того, около 30 человек госпитализированы, а 13 считаются пропавшими без вести. Ранее поступали данные о четырех погибших, 19 пострадавших и 13 пропавших без вести.

Власти подтвердили, что причиной взрыва, вероятно, стала утечка газа.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва сильно пострадали несколько этажей постройки, обрушилась часть ее фасада.

В свою очередь, западные СМИ отмечают, что в момент происшествия в гостинице велись ремонтные работы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: КУБА, ГОСТИНИЦА, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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