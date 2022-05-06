Вучич: стратегический путь Сербии - это путь в ЕС

Сербия в международных отношениях продолжит руководствоваться собственными интересами и придерживаться европейского пути, заявил в пятницу президент страны Александр Вучич в обращении к народу.
"В международных отношениях нет любви, справедливости, боюсь, еще меньше, мы должны отдавать отчет нашим интересам в будущем", - сказал он.
Вучич отметил, что страна находится на европейском пути. "Мы будем идти этим путем более уверенно и бороться за место Сербии в семье европейских народов", - подчеркнул он.
"Без европейских инвестиций и политико-правового окружения мы не смогли бы достичь ничего. Перед всеми я в состоянии повторить, какова политика Сербии. Наш стратегический путь - это путь в ЕС, и если вы этого не понимаете, скажите, пожалуйста, какова альтернатива", - добавил Вучич.
При этом он отметил: "Сербия не будет растаптывать дружеские отношения с Востоком, и меня не интересует, какие силы на меня давят".
Гостиница в центре Гаваны пострадала от мощного взрыва, есть жертвы
Баку и Анкара обсудили возможности сотрудничества в сфере торговли и технологий
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит на подготовку ТЭО восстановления мелиоративно-водохозяйственного комплекса Агдамского района свыше 6,8 млн манатов
PetroChina не стремится получить энергоресурсы из РФ по сниженной цене
Минпромторг разрешил параллельный импорт газовых турбин General Electric
Shell приостановит работу российских АЗС и завода ГСМ в рамках продажи
Число жертв взрыва в гаванской гостинице выросло до 8
Вылетевший из Минска в Москву самолет "Аэрофлота" развернулся спустя 10 минут
Выполнявший рейс из Баку в Нахчыван самолет AZAL вернулся в аэропорт вылета
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
AZAL начинает полеты из Нахчывана в Гянджу
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
По случаю своего 30-летия Банк Республика объявляет скидку 30% на проценты по микрокредитам!
В Yelo Bank состоялся проект «Women’s Sharing Circle»
«Nar» и Союз волонтёрских организаций Азербайджана подписали меморандум
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ