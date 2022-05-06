Вучич: стратегический путь Сербии - это путь в ЕС

Сербия в международных отношениях продолжит руководствоваться собственными интересами и придерживаться европейского пути, заявил в пятницу президент страны Александр Вучич в обращении к народу.

"В международных отношениях нет любви, справедливости, боюсь, еще меньше, мы должны отдавать отчет нашим интересам в будущем", - сказал он.

Вучич отметил, что страна находится на европейском пути. "Мы будем идти этим путем более уверенно и бороться за место Сербии в семье европейских народов", - подчеркнул он.

"Без европейских инвестиций и политико-правового окружения мы не смогли бы достичь ничего. Перед всеми я в состоянии повторить, какова политика Сербии. Наш стратегический путь - это путь в ЕС, и если вы этого не понимаете, скажите, пожалуйста, какова альтернатива", - добавил Вучич.

При этом он отметил: "Сербия не будет растаптывать дружеские отношения с Востоком, и меня не интересует, какие силы на меня давят".