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Дальнее зарубежье 06.05.2022 23:47

Вучич: Запад пытается разыграть косовскую карту в связи с ситуацией вокруг Украины

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что из-за кризиса на Украине значительно увеличилось давление на Белград ввиду проблемы вокруг Косово и Метохии.

"Весь Запад будет просить, чтобы Сербия скорее признала Косово и заявила, что это не похоже на то, что происходит на Украине, поэтому на нас будут оказывать сильнейшее давление, и поэтому тема Косово для нас становится основной в предстоящий период", - отметил сербский лидер, выступая в пятницу с телеобращением к народу.

"Все европейские лидеры говорили мне, что во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным он указывал как раз на проблему Косово", - сказал Вучич.

При этом президент Сербии выразил убеждение, что сама Россия никогда Косово не признает.

"Россия не признает Косово, но на нас будут давить, чтобы Путин не мог использовать Косово в качестве аргумента", - сказал он.

Сербский автономный край Косово и Метохия, населенный албанским этническим большинством, после кровопролитного конфликта в одностороннем порядке объявил независимость от Сербии в 2008 году. Большинство западных стран признали этот шаг, однако Белград продолжает считать эти земли составной частью сербского государства.

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Тэги: СЕРБИЯ, ЗАПАД, КОСОВО, ДАВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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