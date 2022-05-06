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СНГ 06.05.2022 23:57

СЖР направил в правительство предложения по экстренной поддержке СМИ, среди них разрешение рекламы пива и рецептурных лекарств

Союз журналистов России (СЖР) направил в правительство и Госдуму свои предложения по срочной поддержке российских СМИ, среди которых разрешение рекламы пива и рецептурных лекарств, а также мораторий на налоговые проверки.

"В условиях антироссийских экономических санкций СМИ страны столкнулись с беспрецедентными сложностями, фактически поставившими отрасль на грань выживания. Рекламные доходы подавляющего большинства редакций сократились более чем на 50%", - говорится в сообщении на сайте СЖР.

В таких условиях бесперебойное обеспечение производственных процессов становятся для многих российских СМИ всё более трудно исполнимой задачей.

"В этой связи Союз журналистов России направил обращения в правительство и Госдуму РФ с предложениями конкретных мер по экстренной поддержке российских СМИ. В своих обращениях Союз подчёркивает, что реализация предлагаемых СЖР мер в кратчайшие сроки поможет медиа отрасли России пережить сложные времена", - сообщили в Союзе.

СЖР, в частности, предлагает принять следующие неотложные шаги по поддержке отрасли: обеспечение контроля над ростом тарифов операторов связи, в том числе и спутниковой связи; обеспечение контроля над ростом цен, вплоть до моратория на рост цен на бумагу отечественного производства; приостановка на определённый период проведения налоговых проверок; установление на период 2022-2023 гг. упрощенной процедуры ускоренного переоформления или продления вещательных лицензий.

Кроме того, СЖР предлагает разрешить рекламу пива во всех зарегистрированных СМИ, а также рекламу отпускаемых по рецептам лекарственных препаратов во всех зарегистрированных печатных и сетевых СМИ и ряд других шагов.

"Союз журналистов России напоминает о важности мер, направленных на защиту тех, кто оказался в трудной ситуации в связи с антироссийскими санкциями. Необходимо учитывать, что взвешенная оценка событий средствами массовой информации - задача государственной важности", - говорится в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, СЖР, СМИ, ПОДДЕРЖКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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