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Дальнее зарубежье 07.05.2022 10:00

Президент Шри-Ланки вновь объявил режим ЧС

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса в пятницу объявил о введении режима ЧС на фоне продолжающихся протестов и крупнейшего экономического кризиса в стране, сообщают азиатские СМИ.

Режим ЧС начинает действовать в ночь на субботу. Его на Шри-Ланке вводят уже во второй раз за последние несколько недель. Он предполагает наделение сил безопасности расширенными полномочиями.

Представитель президента в пятницу заявил, что такие меры позволят "обеспечить общественный порядок".

Ранее сообщалось, что сотрудники частных и государственных компаний в пятницу объявили забастовку на Шри-Ланке. Тысячи магазинов, школ и компаний не работают. Участники забастовки требуют отставки президента и правительства страны, поскольку они недовольны действиями властей на фоне сильнейшего за последние десятилетия экономического кризиса.

Протесты на Шри-Ланке продолжаются уже несколько месяцев. В стране наблюдается нехватка импортируемых продуктов питания, топлива и лекарств.

Шри-Ланка переживает самый серьёзный кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании.

Ранее сообщалось, что Шри-Ланка сталкивается с самым высоким уровнем инфляции среди стран Азии, перебоями с поставками продовольствия и топлива, нехваткой долларов для оплаты импорта. Ранее властям пришлось пойти на ряд мер, включая девальвацию местной валюты, ограничения на импорт не первостепенной важности, ограничения на биржевые торги.

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Тэги: МИР, ШРИ-ЛАНКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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