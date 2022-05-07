Количество случаев COVID-19 в мире превысило 516,7 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 516 млн 758 тыс. 659, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 249 тыс. 619 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 81 млн 831 тыс. 854 и 997 тыс. 318.

Индия - 43 млн 98 тыс. 743 и 524 тыс. 24.

Бразилия - 30 млн 543 тыс. 908 и 664 тыс. 326.

Франция - 29 млн 40 тыс. 934 и 147 тыс. 535.

Германия - 25 млн 287 тыс. 462 и 136 тыс. 523.

Великобритания - 22 млн 292 тыс. 77 и 176 тыс. 860.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 805,0. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 63 человека, Индии - 373, Бразилии - 3 тыс. 84, Франции - 2 тыс. 237, Германии - 1 тыс. 623, Великобритании - 2 тыс. 571.