Президент США и премьер Канады обсудили вопросы помощи Украине

Президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор и обсудили вопросы, касающиеся военной и гуманитарной помощи Украине, сообщил Белый дом.

"Лидеры(...) рассмотрели текущие усилия по оказанию помощи в обеспечении безопасности правительству Украины и экономической и гуманитарной помощи миллионам украинцев", - говорится в сообщении.

Байден "высоко оценил тесное партнерство с Канадой на протяжении всего кризиса и ее лидерство в принятии всеобъемлющих санкций и ограничений в отношении России", отметил Белый дом.