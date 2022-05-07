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Дальнее зарубежье 07.05.2022 10:45

Президент США и премьер Канады обсудили вопросы помощи Украине

Президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор и обсудили вопросы, касающиеся военной и гуманитарной помощи Украине, сообщил Белый дом.

"Лидеры(...) рассмотрели текущие усилия по оказанию помощи в обеспечении безопасности правительству Украины и экономической и гуманитарной помощи миллионам украинцев", - говорится в сообщении.

Байден "высоко оценил тесное партнерство с Канадой на протяжении всего кризиса и ее лидерство в принятии всеобъемлющих санкций и ограничений в отношении России", отметил Белый дом.

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Тэги: США, КАНАДА, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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