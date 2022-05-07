«Челси» согласовал условия продажи клуба американскому бизнесмену Боэли

Лондонский ФК "Челси" согласовал условия приобретения клуба консорциумом американского бизнесмена Тодда Боэли, говорится в клубном заявлении.
"Футбольный клуб "Челси" может подтвердить, что согласованы условия приобретения клуба новой группой собственников во главе с Тоддом Боэли, его компанией Clearlake Capital, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом", - говорится в тексте обращения, опубликованном на сайте клуба.
Отмечается, что из общей суммы инвестиций 2,5 млрд фунтов стерлингов будут направлены на покупку акций клуба.
"Эти доходы будут переведены на замороженный банковский счет в Великобритании с намерением пожертвовать 100% на благотворительные цели, как ранее заявил Роман Абрамович. Для перевода средств с замороженного банковского счета в Великобритании потребуется одобрение правительства Великобритании", - подчеркнули в клубе.
Кроме того, 1,75 млрд фунтов новые владельцы вложат в развитие клуба.
Ожидается, что сделка будет завершена в конце мая.
Владелец "Челси" бизнесмен Роман Абрамович ранее подпал под санкции, введенные многими странами в качестве ответа на действия России на территории Украины. В связи с этим он был вынужден выставить клуб на продажу, уступив весь контроль над сделкой правительству Великобритании.
О том, что он продает клуб, бизнесмен объявил 2 марта. В заявлении, посвященном принятому решению, Абрамович отмечал, что для него этот проект никогда не был бизнесом, и, расставаясь с клубом, он не будет требовать погашения выданных им ранее кредитов.
Абрамович стал владельцем "Челси" в 2003 году. За весь период при нем "Челси" выиграл чемпионат Англии (5 раз), Кубок Англии (5), Кубок Английской лиги (3), Суперкубок Англии (2), Лигу чемпионов УЕФА (2), Лигу Европы УЕФА (2), Суперкубок УЕФА (1), клубный ЧМ (1). Таким образом, команда хотя бы по разу становилась победителем каждого официального турнира, в котором участвовала в эпоху Абрамовича.
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