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В Швейцарии нашли большой тайник с кокаином среди мешков с кофе

Швейцарская полиция начала расследование после того, как работники склада Nespresso в западной Швейцарии обнаружили 500 килограммов кокаина общей стоимостью 50 миллионов долларов при разгрузке кофейных зерен, прибывших поездом, сообщает агентство Associated Press.

Региональная полиция Фрибурга заявила поздно вечером в четверг, что компания сообщила о своей находке на объекте в городе Ромон, после чего полиция оцепила его большим количеством сотрудников. Были вызваны агенты таможенного и пограничного контроля.

По предварительным данным, груз был обнаружен в пяти контейнерах, которые прибыли морем из Бразилии, прежде чем их погрузили на поезд, сообщили власти.

"Изъятый кокаин имеет степень чистоты 80%, а его рыночная стоимость оценивается более чем в 50 миллионов франков", - сообщили в полиции, добавив, что тайник, по-видимому, "предназначался для европейского рынка".

В пятницу правоохранительное агентство Европейского союза и Европейский центр мониторинга наркотиков и наркомании сообщили, что доступность кокаина в Европе "вероятно, находится на рекордно высоком уровне".

Швейцария не является членом ЕС, но является частью Шенгенской зоны, которая допускает безвизовые поездки между многими европейскими странами, что делает страну удобной для европейской контрабанды.

Центр мониторинга заявил, что, по его оценкам, розничный рынок кокаина в ЕС в 2020 году составил не менее 10,5 млрд евро , предупредив при этом, что цифра, вероятно, уступает истинному размеру рынка.

В отчете говорится, что наибольшее количество кокаина изъято в бельгийских, голландских и испанских портах.

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Тэги: МИР, ШВЕЙЦАРИЯ, НАРКОТИКИ, КОКАИН

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