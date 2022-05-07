В ходе акции в поддержку Саакашвили в Батуми задержаны более 20 человек

Полиция в ночь на субботу в Батуми задержала 22 участников акции протеста, требовавших перевода на лечение из Руставской тюрьмы в заграничную клинику бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который, по их утверждению, находится в крайне тяжелом состоянии.
По распространенной МВД информации, задержания начались после того как участники акции отказались выполнять требования полиции и стали устанавливать палатки на площади перед зданием правительства Аджарии.
Ранее вечером в пятницу сторонники оппозиции провели две акции у Руставской тюрьмы и у здания резиденции президента Грузии, но акции под тем же требованием отправить Саакашвили из тюрьмы за границу прошли мирно.
Лидеры оппозиции заявили журналистам, что акции будут проходить по всей Грузии.
Между тем представители властей Грузии заявляют, что состояние здоровья Саакашвили нормальное и ему оказывается в тюрьме необходимая помощь.
Экс-президент Грузии Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Впоследствии, 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.
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