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Дальнее зарубежье 07.05.2022 11:30

Южнокорейские военные зафиксировали ракетный пуск Северной Кореи

В субботу Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону Восточного моря, сообщило агентство "Ренхап" со ссылками на источник из Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи.

Детали пока не разглашались, по словам источника агентства, местные военные власти предполагают, что был произведен пуск баллистической ракеты.

Предыдущий пуск баллистической ракеты КНДР был зафиксирован в среду текущей недели.

Нынешний ракетный пуск стал 15-м в нынешнем году.

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Тэги: МИР, СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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