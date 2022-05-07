Купленный в США за $35 бюст оказался артефактом из древнего Рима

Мраморный бюст, который жительница Техаса (США) купила примерно за 35 долларов в магазине Goodwill, выставили в музее Сан-Антонио после того, как эксперты определили, что это многовековая скульптура, пропавшая из Германии со времен Второй мировой войны, сообщает Associated Press.
Бюст, который коллекционер Лора Янг нашла в магазине Goodwill в 2018 году, когда-то принадлежал коллекции короля Людвига I Баварского. Произведение искусства временно выставляет Художественный музей Сан-Антонио, который, пока оно не будет возвращено в Германию в следующем году.
Древнеримский бюст датируется первым веком до н.э. или первым веком н.э., и историки полагают, что на нем может быть изображен сын Помпея Великого, который потерпел поражение в гражданской войне от Юлия Цезаря, сообщили в музее. В последний раз скульптуру видели в Ашаффенбурге, Германия, и эксперты полагают, что американский солдат забрал скульптуру и привез ее в Соединенные Штаты.
"Мы очень рады, что часть баварской истории, которую мы считали утраченной, вновь появилась и скоро сможет вернуться на свое законное место", - сказал Бернд Шрайбер, президент Баварской администрации государственных дворцов, садов и озер.
Янг сказала, что у нее было несколько месяцев "сильного волнения" после того, как она узнала историю этого произведения, которое она нашла на полу под столом в ресторане Goodwill в Остине, штат Техас.
Янг договорилась о возвращении бюста в Германию с помощью адвоката, который специализируется на международном праве в области искусства. Условия этой сделки были конфиденциальными.
"Это было горько-сладко, так как я знала, что не смогу сохранить или продать его", - сказала она. "В любом случае, я рада, что мне довелось стать небольшой частью долгой и сложной истории бюста, и он отлично выглядел у меня дома, пока был там".
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