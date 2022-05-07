В Азербайджане отвергли утверждения о проведении исследований в области биооружия при участии третьей стороны

В Службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в субботу отвергли утверждения представителей РФ о проведении в стране исследований в области биологического оружия при участии третьей стороны.

В размещенном на сайте СГБ сообщении говорится, что «в последнее время представители России неоднократно, в том числе в рамках международных мероприятий, озвучивали определенные мысли о деятельности в Азербайджане центров, якобы проводящих научные исследования по биологическому оружию при финансовой поддержке третьих стран». В ведомстве заявили, что «высказывания, выдвинутые без указания каких-либо фактов, вызывают определенное беспокойство среди общественности» страны.

«В Азербайджане никогда не функционировали подобные научные центры, не проводились какие-либо исследования, которые могли бы нанести вред здоровью населения страны или граждан соседних государств», - отмечается в сообщении.

В ведомстве выразили сожаление, что «такая информация озвучивается на международных мероприятиях, в том числе в такой авторитетной организации как ООН, без изучения позиции азербайджанской стороны».

В то же время в СГБ Азербайджана выразили готовность к расследованию конкретных фактов в случае предоставления их противоположной стороной.

Р.Керимов